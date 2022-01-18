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Причину пожара при хранении ГСМ в Новосибирске выяснят в рамках уголовного дела

Главная В России
Красноярск
09:42 18 Января 2022
дело, пожар, уголовное, скр, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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После пожара в Новосибирске, в результате которого сгорела цистерна с бензином, возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Дело возбуждено по итогам проверки, которую провело следственное управление СКР по Новосибирской области. По данным ведомства, в частном домовладении на ул. Красноармейской оказывались услуги по заправке автомобилей.

Как писали Sibnovosti.ru, пожар произошел 16 января. Тогда пострадал один человек – подросток получил ожоги. Что именно привело к возгоранию – пока не сообщается.

Проверку обстоятельств случившегося проводила и прокуратура Октябрьского района Новосибирска.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области

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