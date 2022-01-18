18 января
Новости России
погода -1 °C
76.04
 
€ 86.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Госдуме РФ отложили и второй законопроект о QR-кодах

Главная В России
Красноярск
09:19 18 Января 2022
вирус, рассмотрение, закон, госдума, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Принятие и второго федерального законопроекта о QR-кодах откладывается на неопределенный срок. Решение об этом приняло руководство нижней палаты российского парламента.

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», - сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам политика, «важно слышать друг друга», чтобы «избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения». Ранее сообщалось, что федеральное правительство и «Единая Россия» предложили отложить законопроект для доработки.

Речь идет о поправках в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Они предполагали обязательное предъявление QR-кода о прививке от COVID-19 (либо ряда других документов) при посещении массовых мероприятий. Его уже одобрили парламенты субъектов федерации.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее такая же судьба постигла другой законопроект – об использовании QR-кодов пассажирами железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках с 1 февраля 2022 года.

Фото: © Государственная дума РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосибирске сменился лидер по объему жилищного строительства

В Новосибирске сменился лидер по объему жилищного строительства

18 Января 2022 г.
В топ-3 оказались «Расцветай», «Стрижи» и «Брусника»
Новости Красноярска: Губернатор Кузбасса ушел на «удаленку» после заражения COVID-19

Губернатор Кузбасса ушел на «удаленку» после заражения COVID-19

18 Января 2022 г.
Сергей Цивилев переносит заболевание в легкой форме
Новости Красноярска: Причину пожара при хранении ГСМ в Новосибирске выяснят в рамках уголовного дела

Причину пожара при хранении ГСМ в Новосибирске выяснят в рамках уголовного дела

18 Января 2022 г.
При пожаре пострадал один человек
Новости Красноярска: Омский вице-мэр перешел на пост областного министра

Омский вице-мэр перешел на пост областного министра

17 Января 2022 г.
Олег Заремба возглавил министерство региональной политики
Новости Красноярска: В Улан-Удэ определены подрядчики дорожного ремонта 2022 года

В Улан-Удэ определены подрядчики дорожного ремонта 2022 года

17 Января 2022 г.
Победителями аукциона стали четыре компании
Новости Красноярска: «Омикрон» занесли в Туву из Индии

«Омикрон» занесли в Туву из Индии

17 Января 2022 г.
Новый штамм выявлен у двух заболевших
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке насмерть сбили пенсионера

В Красноярске на перекрёстке насмерть сбили пенсионера

16 Января 2022 г.
Он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Новости Красноярска: Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

14 Января 2022 г.
Напомним, что торги заявлены на март
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru