В Госдуме РФ отложили и второй законопроект о QR-кодах

Принятие и второго федерального законопроекта о QR-кодах откладывается на неопределенный срок. Решение об этом приняло руководство нижней палаты российского парламента.

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», - сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам политика, «важно слышать друг друга», чтобы «избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения». Ранее сообщалось, что федеральное правительство и «Единая Россия» предложили отложить законопроект для доработки.

Речь идет о поправках в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Они предполагали обязательное предъявление QR-кода о прививке от COVID-19 (либо ряда других документов) при посещении массовых мероприятий. Его уже одобрили парламенты субъектов федерации.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее такая же судьба постигла другой законопроект – об использовании QR-кодов пассажирами железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках с 1 февраля 2022 года.

Фото: © Государственная дума РФ