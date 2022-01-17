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Омский вице-мэр перешел на пост областного министра

Главная В России
Красноярск
15:11 17 Января 2022
глава, политика, назначение, министр, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Взаимосвязанные кадровые перестановки произошли в правительстве Омской области и администрации регионального центра. Об этом стало известно в ходе расширенного аппаратного совещания губернатора Александра Буркова с членами регионального правительства.

Глава региона сообщил о том, что назначил министром региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Олега Зарембу.

«Вы знаете, что Михаил Михайлович (Каракоз) написал заявление в связи с переходом на другую работу», - процитировал Александра Буркова портал правительства Омской области.

Как писали Sibnovosti.ru, до последнего времени Олег Заремба работал заместителем мэра Омска. Этот пост он занимал с февраля 2018 года, а ранее работал на посту советника губернатора.

Напомним, что 12 января состоялась инаугурация нового омского мэра Сергея Шелеста. После вступления в должность он назначил руководителем аппарата муниципальной администрации Юрия Казакова.

Фото: © мэрия Омска

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