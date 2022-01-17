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В Улан-Удэ определены подрядчики дорожного ремонта 2022 года

Главная В России
Красноярск
14:24 17 Января 2022
проект, аукцион, дороги, ремонт, улицы
Автор: Sibnovosti.ru
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Четыре компании стали победителями аукциона на право дорожного ремонта в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Итоги торгов подвели в мэрии столицы Республики Бурятия.

В числе победителей ООО «Доринвест», ООО «Дорстройинвест», ООО «Транссфера» и ООО БСК. По данным информационного портала Улан-Удэ, подрядчики получат в общей сложности около 700 млн руб.

Всего по нацпроекту запланировано отремонтировать 29 участков дорог. Их протяженность в сумме составляет примерно 30 км. Это немногим меньше, чем в прошлом году (30 участков и 34 км).

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ

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