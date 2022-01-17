В Улан-Удэ определены подрядчики дорожного ремонта 2022 года

Четыре компании стали победителями аукциона на право дорожного ремонта в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Итоги торгов подвели в мэрии столицы Республики Бурятия.

В числе победителей ООО «Доринвест», ООО «Дорстройинвест», ООО «Транссфера» и ООО БСК. По данным информационного портала Улан-Удэ, подрядчики получат в общей сложности около 700 млн руб.

Всего по нацпроекту запланировано отремонтировать 29 участков дорог. Их протяженность в сумме составляет примерно 30 км. Это немногим меньше, чем в прошлом году (30 участков и 34 км).

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ