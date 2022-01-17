17 января
Новости России
75.77
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Омикрон» занесли в Туву из Индии

Главная В России
Красноярск
13:45 17 Января 2022
индия, институт, вирус, заболевание, глава
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Тува зарегистрированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19. Тесты были сделаны в Иркутском  научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока.

О результатах тестирования сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов…», - оставил он запись на своей странице в соцсети Facebook.

Как уточнили в правительстве региона, в Туву «омикрон» завезли из Индии. Семь жителей республики проходили религиозное обучение в Индии в конце прошлого года, и вернулись в Туву через Москву.  

«Оперативный штаб республики разрабатывает план мероприятий по купированию распространения «омикрона», в том числе и на случай массового заражения им жителей региона», - рассказали о принятых мерах в республиканском правительстве.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в соседней Республике Хакасия власти готовятся к распространению «омикрона». В частности, там предполагается значительное расширение профильного коечного фонда.

Фото: © правительство Республики Тува

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омский вице-мэр перешел на пост областного министра

Омский вице-мэр перешел на пост областного министра

17 Января 2022 г.
Олег Заремба возглавил министерство региональной политики
Новости Красноярска: В Улан-Удэ определены подрядчики дорожного ремонта 2022 года

В Улан-Удэ определены подрядчики дорожного ремонта 2022 года

17 Января 2022 г.
Победителями аукциона стали четыре компании
Новости Красноярска: Ревнивца в Иркутской области приговорили к 13 с половиной годам за убийство

Ревнивца в Иркутской области приговорили к 13 с половиной годам за убийство

17 Января 2022 г.
Уголовное дело рассматривалось в Нижнеилимском районном суде
Новости Красноярска: Скорой помощи в Улан-Удэ пообещали новые машины

Скорой помощи в Улан-Удэ пообещали новые машины

17 Января 2022 г.
Обновление парка начнется с 10 автомобилей
Новости Красноярска: Бродячие собаки в Чите стали угрозой для детей

Бродячие собаки в Чите стали угрозой для детей

17 Января 2022 г.
Следователи проводят проверку по фактам нападений животных
Новости Красноярска: В Подмосковье ограбили вдову Александра Градского

В Подмосковье ограбили вдову Александра Градского

17 Января 2022 г.
Налетчики забрали около 100 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

12 Января 2022 г.
Ей грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок до 2 лет
Новости Красноярска: Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

14 Января 2022 г.
Напомним, что торги заявлены на март
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru