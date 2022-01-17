«Омикрон» занесли в Туву из Индии

В Республике Тува зарегистрированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19. Тесты были сделаны в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока.

О результатах тестирования сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов…», - оставил он запись на своей странице в соцсети Facebook.

Как уточнили в правительстве региона, в Туву «омикрон» завезли из Индии. Семь жителей республики проходили религиозное обучение в Индии в конце прошлого года, и вернулись в Туву через Москву.

«Оперативный штаб республики разрабатывает план мероприятий по купированию распространения «омикрона», в том числе и на случай массового заражения им жителей региона», - рассказали о принятых мерах в республиканском правительстве.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в соседней Республике Хакасия власти готовятся к распространению «омикрона». В частности, там предполагается значительное расширение профильного коечного фонда.

Фото: © правительство Республики Тува