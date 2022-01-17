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Ревнивца в Иркутской области приговорили к 13 с половиной годам за убийство

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Красноярск
13:19 17 Января 2022
скр, суд, приговор, убийство, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области ревнивец получил длительный срок лишения свободы за убийство. Он напал на свою жену и ее знакомого.

Преступление произошло в мае прошлого года в Нижнеилимском районе региона. Тогда местный житель набросился на пару с ножом. Потерпевший мужчина скончался на месте. Супруга же нападавшего выжила – с ранением печени ее доставили в ОГБУЗ «Железногорская районная больница».

Злоумышленника удалось быстро задержать. Ему инкриминировали ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 105 (убийство).

«Приговором суда мужчина признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 13 лет шести  месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сообщили о приговоре в следственном управлении СКР по Иркутской области.

Уголовное дело рассматривалось в Нижнеилимском районном суде.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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