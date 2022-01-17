Скорой помощи в Улан-Удэ пообещали новые машины

ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) в Улан-Удэ приобретет 10 новых автомобилей скорой помощи. Средства учреждение получит из бюджета Республики Бурятия.

Необходимость обновления автопарка ССМП глава региона Алексей Цыденов обсудил с руководством учреждения. Представители ССМП отметили, что автомобилей не хватает, а имеющийся транспорт изношен.

По данным официального портала Бурятии, ССМП в Улан-Удэ обслуживает территорию с населением более 450 тыс. человек. Ежесуточный пробег автомобиля составляет 80-100 тыс. км.

На сайте ССМП, например, указывается, что с 7 по 13 декабря прошлого года станция выполнила 3,5 тыс. вызовов. Среднесуточная нагрузка на бригаду составила 19 вызовов.

«(Алексей Цыденов – Sibnovosti.ru) дал поручение министерству здравоохранения начать работы по подготовке к торгам. Станция скорой медицинской помощи должна подготовить техзадание, обсудить с заводами сроки поставки машин», - рассказали об итогах встречи в республиканском правительстве.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2020 года правительство РФ выделило средства на покупку 11 реанимобилей для Забайкальского края.

Фото: © правительство Республики Бурятия