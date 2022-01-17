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В Подмосковье ограбили вдову Александра Градского

Главная В России
Красноярск
10:46 17 Января 2022
деньги, прокуратура, разбойник, дтп, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Московской области ограбили вдову известного российского певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко. У нее отобрали 100 млн руб.

«По предварительным данным, сегодня (16 января – Sibnovosti.ru) в Наро-Фоминском городском округе по требованию неустановленных лиц, угрожавших предметом, похожим на оружие, женщина отдала нападавшим крупную сумму денежных средств», - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере).

По данным «Газеты.ру», на ЦКАД трое мужчин спровоцировали ДТП с участием автомобиля Марины Коташенко. Затем они заставили женщину вернуться в ее коттедж в Наро-Фоминском районе и отдать деньги. Сумма похищенного указывается со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, Александр Градский умер в ноября прошлого года в возрасте 72 лет.

Фото: © следственное управление СКР по Московской области

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