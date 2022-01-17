Коронавирус сорвал матч новосибирского волейбольного «Локомотива»

Встреча новосибирского «Локомотива» с клубом «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в рамках мужской российской волейбольной Суперлиги перенесена на апрель. Причиной стало заболевание ряда игроков и сотрудников «Динамо-ЛО» коронавирусом.

Матч должен был состояться в Сосновом Бору 15 января. Теперь же решено, что он пройдет в Новосибирске в апреле. Таким образом, «Локомотив» и «Динамо-ЛО» встретятся на новосибирской площадке дважды подряд – 14 и 16 апреля.

«Железнодорожники желают скорейшего выздоровления команде из Соснового Бора – берегите свое здоровье!», - обратился сибирский клуб к соперникам на своем сайте.

15 января в Красноярске встретились два других сибирских клуба Суперлиги. Местный «Енисей» уступил кемеровскому «Кузбассу» 0:3 (20:25, 18:25, 23:25). В чемпионате завершился первый круг. В тройке лидеров находятся «Зенит-Казань» (37 очков), «Локомотив» (33 очка и на матч меньше) и московское «Динамо» (29 очков). «Кузбасс» идет в турнирной таблице шестым, «Енисей» - 11-м.

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»