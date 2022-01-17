ДТП со смертельным исходом произошли в Новосибирской и Кемеровской областях

Несколько дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом произошли в регионах Западной Сибири в минувшие выходные. Самое крупное – 16 января в Тогучинском районе Новосибирской области, где в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

На автодороге К-19Р Toyota Noah выехала на встречную полосу, где врезалась в ВАЗ-2104. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Новосибирской области, в автомобиле погибли водитель и двое пассажиров. Водитель и трое пассажиров иномарки выжили, но были доставлены в районную больницу.

«Одной из пострадавших потребовалась помощь в эвакуации из поврежденного автомобиля – прибывшие к месту происшествия пожарные при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали ее из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи», - добавили в главном управлении МЧС по региону.

В тот же день в Новосибирске погиб водитель Honda CR-V. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом маршрута №18 на ул. Выборной. Пострадали также два пассажира автобуса. В городе Киселевске соседней Кемеровской области в ДТП попал автобус, направлявшийся в Новокузнецк. В легковом автомобиле Toyota, который выехал на встречную полосу, погиб мужчина, а женщина с ребенком были госпитализированы.

Фото: © главное управление МЧС по Новосибирской области