17 января
Новости России
погода -6 °C
75.77
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

ДТП со смертельным исходом произошли в Новосибирской и Кемеровской областях

Главная В России
Красноярск
09:50 17 Января 2022
погибшие, автобус, автомобиль, дтп, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Несколько дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом произошли в регионах Западной Сибири в минувшие выходные. Самое крупное – 16 января в Тогучинском районе Новосибирской области, где в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

На автодороге К-19Р Toyota Noah выехала на встречную полосу, где врезалась в ВАЗ-2104. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Новосибирской области, в автомобиле погибли водитель и двое пассажиров. Водитель и трое пассажиров иномарки выжили, но были доставлены в районную больницу.

«Одной из пострадавших потребовалась помощь в эвакуации из поврежденного автомобиля – прибывшие к месту происшествия пожарные при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали ее из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи», - добавили в главном управлении МЧС по региону.

В тот же день в Новосибирске погиб водитель Honda CR-V. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом маршрута №18 на ул. Выборной. Пострадали также два пассажира автобуса. В городе Киселевске соседней Кемеровской области в ДТП попал автобус, направлявшийся в Новокузнецк. В легковом автомобиле Toyota, который выехал на встречную полосу, погиб мужчина, а женщина с ребенком были госпитализированы.

Фото: © главное управление МЧС по Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Подмосковье ограбили вдову Александра Градского

В Подмосковье ограбили вдову Александра Градского

17 Января 2022 г.
Налетчики забрали около 100 млн рублей
Новости Красноярска: Коронавирус сорвал матч новосибирского волейбольного «Локомотива»

Коронавирус сорвал матч новосибирского волейбольного «Локомотива»

17 Января 2022 г.
Заболели несколько игроков «Динамо-ЛО»
Новости Красноярска: Цистерна с бензином сгорела в частном секторе Новосибирска

Цистерна с бензином сгорела в частном секторе Новосибирска

17 Января 2022 г.
Огонь повредил автомобиль и обшивку жилого дома
Новости Красноярска: Газовые баллоны взорвались у АГЗС в Улан-Удэ

Газовые баллоны взорвались у АГЗС в Улан-Удэ

14 Января 2022 г.
По предварительным данным, пострадали шесть человек
Новости Красноярска: Экс-сотрудника «Томскавтодора» обвинили в «откате»

Экс-сотрудника «Томскавтодора» обвинили в «откате»

14 Января 2022 г.
Сумма взятки составила 0,5 млн рублей
Новости Красноярска: Встречу алтайского нового года назначили на 6 февраля

Встречу алтайского нового года назначили на 6 февраля

14 Января 2022 г.
Формат проведения праздника Чага – Байрам еще не определен
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

15 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Новости Красноярска: Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

14 Января 2022 г.
Глава Красноярского края прокомментировал выставление на торги ипподрома на улице Соревнований. В частности, Сергей Е...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru