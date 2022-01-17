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Цистерна с бензином сгорела в частном секторе Новосибирска

Главная В России
Красноярск
09:25 17 Января 2022
автомобиль, пожар, мчс, дом, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожарные потушили горящую цистерну с бензином в Новосибирске. В операции было задействовано 50 человек и 14 единиц техники.

Пожар произошел в Октябрьском районе города 16 января. Сгорело 4 т бензина. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

Как уточнили в главном управлении МЧС по Новосибирской области, пожар произошел в частном секторе. Огонь повредил находившийся рядом с цистерной легковой автомобиль и сайдинговую обшивку частного дома.  

Причина пожара, а также кому принадлежала цистерна с ГСМ, в сообщении ведомства не указывается.  

Фото: © главное управление МЧС по Новосибирской области

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