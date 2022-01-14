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Газовые баллоны взорвались у АГЗС в Улан-Удэ

Главная В России
Красноярск
14:48 14 Января 2022
взрыв, газ, пожар, автомобиль, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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На одной из газозаправочных станций АГЗС Улан-Удэ произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

ГЗС расположена на ул. Ботанической. Согласно информации ТАСС, взрыв произошел в автомобиле, перевозившем газовые баллоны. После него вспыхнул пожар, который распространился на административное здание станции. Его площадь составила 40 кв. м.

В главном управлении МЧС по Республике Бурятия уточнили, что пожар уже потушен. 

Как писали Sibnovosti.ru, 14 июня прошлого года в Новосибирске в результате пожара и взрыва на автомобильной газозаправочной станции пострадали более 30 человек. Тогда следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия

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