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Экс-сотрудника «Томскавтодора» обвинили в «откате»

Главная В России
Красноярск
14:31 14 Января 2022
аукцион, мост, скр, взятка, обвинение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске задержан, а затем заключен под стражу один из бывших сотрудников ОГКУ «Томскавтодор». Ему уже предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере).

В материалах возбужденного уголовного дела речь идет о событиях 2019 года. По данным следственного управления СКР по Томской области, тогда сотрудник «Томскавтодора» получил через посредника от директора  коммерческой организации взятку в 0,5 млн руб. За это он должен был помочь компании победить в аукционе на подготовку технического задания на выполнение работ по обеспечению безопасности моста через реку Томь.

Фирма действительно победила в конкурсе. «Томскавтодор» заключил с ней госконтракт на 5 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года бывший вице-мэр Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был признан виновным во взяточничестве и получил четыре года колонии строгого режима.

Фото: © следственное управление СКР по Томской области

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