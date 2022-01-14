Встречу алтайского нового года назначили на 6 февраля

Праздник алтайцев Чага – Байрам в этом году будет отмечаться 6 февраля. Об этом говорится в указе главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Чага – Байрам символизирует астрономическое начало нового года. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, дата праздника ежегодно вычисляется по лунно-солнечному календарю.

Формат проведения праздника на этот раз еще не определен. Он зависит от эпидемиологической ситуации в республике.

10 января 2022 в Республике Алтай отменили запрет на проведение новогодних и рождественских корпоративных мероприятий, который действовал по 15 января. Но запрет на проведение массовых мероприятий еще остается в силе.

По данным оперативного штаба региона, за все время пандемии в Горном Алтае было зарегистрировано 25,6 тыс. случаев заболевания COVID-19. Это более 10% населения республики. Скончались более 580 пациентов.

Фото: © правительство Республики Алтай