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Встречу алтайского нового года назначили на 6 февраля

Главная В России
Красноярск
13:59 14 Января 2022
новый год, дата, праздник, указ, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Праздник алтайцев Чага – Байрам в этом году будет отмечаться 6 февраля. Об этом говорится в указе главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Чага – Байрам символизирует астрономическое начало нового года. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, дата праздника ежегодно вычисляется по лунно-солнечному календарю.

Формат проведения праздника на этот раз еще не определен. Он зависит от эпидемиологической ситуации в республике.

10 января 2022 в Республике Алтай отменили запрет на проведение новогодних и рождественских корпоративных мероприятий, который действовал по 15 января. Но запрет на проведение массовых мероприятий еще остается в силе.

По данным оперативного штаба региона, за все время пандемии в Горном Алтае было зарегистрировано 25,6 тыс. случаев заболевания COVID-19. Это более 10% населения республики. Скончались более 580 пациентов.  

Фото: © правительство Республики Алтай

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