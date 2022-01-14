В алтайском селе мужчина расправился с неспособными ходить родителями

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело жителя Тальменского района. В состоянии алкогольного опьянения он убил свою мать и едва не убил отца.

О завершении расследования уголовного дела сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. Обвинение его фигуранту предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также п. «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью…, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, жестокое преступление произошло в октябре прошлого года в одном из сел. Мужчина жестоко избил 67-летнюю мать, которая скончалась, и отца, сумевшего выжить.

«Причиной жестокого преступления стали претензии к родителям, которые по состоянию здоровья не могли самостоятельно передвигаться, относительно того, что ему приходится ухаживать за ними», - говорится в пресс-релизе следственного управления.

В ведомстве добавили, что фигурант дела полностью признал вину.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года житель иркутского города Усолье-Сибирское был приговорен к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Он убил родную бабушку, чтобы не возвращать ей долг.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю