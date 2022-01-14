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Алтайские депутаты предложили поправки к закону о QR-кодах

Главная В России
Красноярск
13:11 14 Января 2022
депутаты, законодательное собрание, поправки, закон, госдума
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательное собрание Алтайского края предложило внести во втором чтении ряд поправок в федеральный закон об обязательных QR-кодах. Для этого был проведен опрос депутатов регионального парламента.

Всего алтайские депутаты считают целесообразным внести семь поправок. Например, они предлагают не ограничивать и после 1 февраля 2022 года возможность получения ПЦР-тестов для пропуска в учреждения, магазины и другие объекты. Также в заксобрании полагают, что закон должен определить порядок получения QR-кодов жителями сельской местности.

По данным сайта заксобрания, в опросе приняли участие 44 из 68 депутатов. Из них за список поправок проголосовали 38.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2021 года Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)». Законопроект же об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и на авиарейсах был отложен.

Фото: © законодательное собрание Алтайского края

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