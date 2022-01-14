Омские следователи нашли подозреваемого на дереве

В Омске подозреваемого в совершении преступления пришлось снимать с дерева. Он находился в неадекватном состоянии.

38-летний мужчина был задержан в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании. По данным следственного управления СКР по Омской области, на него пожаловалась 15-летняя дочь сожительницы.

«Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии, сидевшим на дереве на соседней ул. 19-го Партсъезда», - рассказали в следственном управлении.

В ведомстве добавили, что подозреваемый ранее уже восемь раз был судим за кражи.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью 2020 года в Омской области студент одного из вузов записал видеообращение к губернатору, сидя на березе. В своем ролике он сообщил, что проживает в селе Станкевичи с очень плохим интернетом.

Фото: © следственное управление СКР по Омской области