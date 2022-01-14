14 января
Новости России
погода -17 °C
74.57
 
€ 85.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Омские следователи нашли подозреваемого на дереве

Главная В России
Красноярск
12:37 14 Января 2022
скр, дело, задержание, уголовное, мужчина
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске подозреваемого в совершении преступления пришлось снимать с дерева. Он находился в неадекватном состоянии.

38-летний мужчина был задержан в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании. По данным следственного управления СКР по Омской области, на него пожаловалась 15-летняя дочь сожительницы.   

«Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии, сидевшим на дереве на соседней ул. 19-го Партсъезда», - рассказали в следственном управлении.

В ведомстве добавили, что подозреваемый ранее уже восемь раз был судим за кражи.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью 2020 года в Омской области студент одного из вузов записал видеообращение к губернатору, сидя на березе. В своем ролике он сообщил, что проживает в селе Станкевичи с очень плохим интернетом.

Фото: © следственное управление СКР по Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Встречу алтайского нового года назначили на 6 февраля

Встречу алтайского нового года назначили на 6 февраля

14 Января 2022 г.
Формат проведения праздника Чага – Байрам еще не определен
Новости Красноярска: В алтайском селе мужчина расправился с неспособными ходить родителями

В алтайском селе мужчина расправился с неспособными ходить родителями

14 Января 2022 г.
Уголовное дело передано в суд
Новости Красноярска: Алтайские депутаты предложили поправки к закону о QR-кодах

Алтайские депутаты предложили поправки к закону о QR-кодах

14 Января 2022 г.
Они будут направлены в Госдуму РФ
Новости Красноярска: Сладкий поток: большая часть сибирского экспорта меда пришлась на Польшу

Сладкий поток: большая часть сибирского экспорта меда пришлась на Польшу

14 Января 2022 г.
Поставки продукта в 2021 году удвоились
Новости Красноярска: Новый омский мэр назначил руководителя своего аппарата

Новый омский мэр назначил руководителя своего аппарата

14 Января 2022 г.
Пост занял 35-летний Юрий Казаков
Новости Красноярска: В Новосибирске вновь вырос объем сданного жилья

В Новосибирске вновь вырос объем сданного жилья

14 Января 2022 г.
Результат 2021 года – 1,57 млн кв. метров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

13 Января 2022 г.
По словам родителей, детей отправили по домам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru