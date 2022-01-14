Сладкий поток: большая часть сибирского экспорта меда пришлась на Польшу

За 11 месяцев прошлого года регионы Сибирского федерального округа экспортировали 906 т натурального меда. Его стоимость составила примерно $2 млн.

Статистические данные привело Сибирское таможенное управление (СТУ). Согласно его подсчетам, экспорт меда вырос примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 93% поставок продукта обеспечили предприятия Алтайского края.

«Сибирские предприниматели в прошлом году отправили за рубеж больше четверти от объемов общероссийского экспорта натурального меда», – процитировала пресс-служба СТУ заместителя начальника управления - начальника службы федеральных таможенных доходов Дмитрия Колыханова.

В сообщении ведомства также отмечается, что 60% зарубежных поставок пришлось на Польшу. На втором месте с большим отрывом оказался Казахстан.

Фото: © Сибирское таможенное управление