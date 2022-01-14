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Новый омский мэр назначил руководителя своего аппарата

Главная В России
Красноярск
11:37 14 Января 2022
предприятие, прокуратура, мэр, назначение, власть
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый глава Омска Сергей Шелест произвел первое назначение в мэрии. Руководителем аппарата стал 35-летний Юрий Казаков.

Согласно биографической справке, представленной мэрией Омска, Юрий Казаков имеет опыт работы в органах прокуратуры, на коммерческих предприятиях, а также в структурах муниципальной власти. В 2015-2019 годы он работал начальником отдела правового обеспечения управделами мэрии, а затем стал заместителем управляющего делами.

«Сергей Шелест поставил перед Юрием Казаковым задачу усилить контроль за исполнением структурными подразделениями администрации города Омска поручений мэра города Омска, осуществлять анализ мер, принимаемых по обращениям граждан», - говорится в сообщении на официальном портале городской администрации.

Как писали Sibnovosti.ru, 12 января состоялась инаугурация Сергея Шелеста. Он был выбран горсоветом мэром Омска на пять лет.

Фото: © Илья Петров/«Омск Здесь»

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