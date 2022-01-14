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У ставшего новогодней столицей Новосибирска появится животное-талисман

Главная В России
Красноярск
09:44 14 Января 2022
зоопарк, столица, новый год, голосование, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске выберут животное, которое станет талисманом города в качестве Новогодней столицы России 2022 года. С таким предложением выступил МУП «Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило».

Выбор будет сделан по итогам онлайн-голосования, стартовавшего 13 января. Оно проходит на официальном портале муниципалитета и портале «Госуслуги».

Число вариантов ограничено. Выбрать можно манула Айшу, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна или белого медвежонка Шилку. Голосование завершится 7 февраля.

«Новогодняя столица России» – проект министерства культуры России, главная цель которого показать и раскрыть туристический и культурный потенциал российских городов и регионов», - напомнил пресс-центр мэрии.

К настоящему времени проголосовало более 470 человек. Пока лидируют Шилка и Айша.

Фото: © МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»

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