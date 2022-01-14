Опасные батареи вывезли в иркутскую «Птичью гавань»

Неизвестные устроили свалку литий-ионных батарей в «Птичьей гавани» - особо охраняемой природной территории местного значения, расположенной в черте Иркутска. Батареи с кислотой представляют собой серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

Информацию о появлении свалки иркутские власти получили от горожан. Муниципалитет ввел в «Птичьей гавани» режим повышенной готовности, участок был оцеплен.

«В настоящее время решается вопрос ликвидации опасных отходов. Администрация Иркутска также обратилась в правоохранительные органы с целью выявления лиц, причастных к организации незаконной свалки…», - рассказали о принятых мерах в мэрии.

«Птичья гавань» занимает 228 га в пойме реки Иркут. Там обитает около 200 видов птиц, включая те, что занесены в Красные книги РФ и региона. Как писали Sibnovosti.ru, на создание «Птичьей гавани» потребовалось почти 30 лет - в 1988 году иркутский горисполком по требованию научной общественности принял решение организовать заказник в городской черте, но никаких охранных действий не предпринял. В результате значительная часть озерно-болотного комплекса была застроена.

Фото: © мэрия Иркутска