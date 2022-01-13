В Хакасии готовятся к всплеску заболевания COVID-19 из-за «омикрона»

Министерство здравоохранения Республики Хакасия готово при необходимости увеличить число коек для больных COVID-19 почти в полтора раза – до 1,06 тыс. Это произойдет в том случае, если распространение штамма коронавируса «омикрон» окажется столь же бурным, как и в Европе.

Возможные меры, которые позволят сдержать натиск новой волны коронавирусной инфекции, обсудили на заседании регионального оперативного штаба. Его провел глава республики Валентин Коновалов. По данным официального сайта Хакасии, участники совещания учли «пессимистичные прогнозы» вирусологов о всплеске заболеваемости с конца января.

«… Предполагается создать на базе Абаканской городской больницы дополнительную лабораторию по ПЦР-тестированию на COVID-19. Кроме того, для быстрого выявления зараженных необходимо увеличить число экспресс-тестов», - отметили в правительстве Хакасии.

В случае необходимости к работе будут привлекать не только студентов-медиков, но и волонтеров. Для них появится возможность официального трудоустройства.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54,46 тыс. случаев заболевания COVID-19. В том числе 81 случай за последние сутки. Население региона составляет 532 тыс. человек. Полностью вакцинацию прошли 193,2 тыс. жителей республики.

Фото: © правительство Республики Хакасия