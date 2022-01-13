13 января
Новости России
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В новосибирском вузе студентам из Казахстана разрешили сдать сессию дистанционно

Главная В России
Красноярск
13:54 13 Января 2022
организация, экзамен, университет, казахстан, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Казахстанским студентам, обучающимся в Новосибирском государственном университете (НГУ), разрешили сдавать предстоящие экзамены дистанционно. Такой вариант представляется в случае, если у студента нет возможности в срок вернуться в Новосибирск.

Порядок организации зимней сессии опубликован на сайте вуза.

«Если в Казахстане будут наблюдаться перебои с интернетом и связью, вследствие которых студент не сможет сдать экзамены в дистанционном формате, ситуация будет считаться уважительной причиной для официального продления сессии и сдачи экзаменов по индивидуальному графику», - говорится в сообщении НГУ.

Также указывается, что для студентов из Казахстана экзамены, не сданные в соответствии с расписанием в январе 2022 года, не будут считаться академическими задолженностями до истечения сроков продления сессии.

В начале января во многих регионах Казахстана произошли массовые беспорядки. Они сопровождались отключением интернета и закрытием государственной границы.  

Фото: © Новосибирский государственный университет

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Хакасии готовятся к всплеску заболевания COVID-19 из-за «омикрона»

В Хакасии готовятся к всплеску заболевания COVID-19 из-за «омикрона»

13 Января 2022 г.
Специалисты считают его возможным в конце января
Новости Красноярска: Общественный транспорт тувинской столицы ждут масштабные изменения

Общественный транспорт тувинской столицы ждут масштабные изменения

13 Января 2022 г.
Они коснутся маршрутов, тарифов, автопарка
Новости Красноярска: За капремонт жилых домов в Свирске заплатили жители других иркутских муниципалитетов

За капремонт жилых домов в Свирске заплатили жители других иркутских муниципалитетов

13 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Стал известен размер маткапитала в 2022 году

Стал известен размер маткапитала в 2022 году

13 Января 2022 г.
На первого ребенка он составит 524,5 тыс. рублей
Новости Красноярска: Майнинг в Иркутской области привел к росту числа пожаров

Майнинг в Иркутской области привел к росту числа пожаров

13 Января 2022 г.
Сеть не выдерживает нагрузки
Новости Красноярска: Вынесен приговор по делу о хищении из Бурятского управления инкассации

Вынесен приговор по делу о хищении из Бурятского управления инкассации

13 Января 2022 г.
Большую часть из похищенных 16,25 млн рублей удалось вернуть
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

12 Января 2022 г.
Ей грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок до 2 лет
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru