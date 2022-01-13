В новосибирском вузе студентам из Казахстана разрешили сдать сессию дистанционно

Казахстанским студентам, обучающимся в Новосибирском государственном университете (НГУ), разрешили сдавать предстоящие экзамены дистанционно. Такой вариант представляется в случае, если у студента нет возможности в срок вернуться в Новосибирск.

Порядок организации зимней сессии опубликован на сайте вуза.

«Если в Казахстане будут наблюдаться перебои с интернетом и связью, вследствие которых студент не сможет сдать экзамены в дистанционном формате, ситуация будет считаться уважительной причиной для официального продления сессии и сдачи экзаменов по индивидуальному графику», - говорится в сообщении НГУ.

Также указывается, что для студентов из Казахстана экзамены, не сданные в соответствии с расписанием в январе 2022 года, не будут считаться академическими задолженностями до истечения сроков продления сессии.

В начале января во многих регионах Казахстана произошли массовые беспорядки. Они сопровождались отключением интернета и закрытием государственной границы.

Фото: © Новосибирский государственный университет