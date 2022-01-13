13 января
Новости России
погода -17 °C
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Общественный транспорт тувинской столицы ждут масштабные изменения

Главная В России
Красноярск
13:24 13 Января 2022
автобусы, цена, транспорт, маршруты, реформа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кызыле будет проведена реформа работы городского общественного транспорта. Она начнется в середине 2022 года.

Содержание и детали реформы обсуждались на встрече с заинтересованными ведомствами и руководством муниципалитета, которую провел глава Республики Тува Вячеслав Ховалыг. Изменения коснутся маршрутной сети, тарифов за проезд и состояния автобусного парка, следует из сообщения официального портала региона по итогам встречи.

«Закольцевать маршруты, следующие с восточной и западной стороны города, тем самым сократив путь их следования и исключив их дублирование.  При этом маршруты на ЛДО, в Сукпак, на Вавилинский затон, дачи «Серебрянка» и «Дар» не будут корректироваться. Кроме того, предлагается открыть новые, транзитные (экспресс) маршруты – Каа-Хем – Спутник – Южный по ул. Магистральная и Правый берег – Южный через ул. Бухтуева», - говорится в сообщении о предложении министерства дорожно-транспортного комплекса региона по оптимизации маршрутов.

Власти намерены также в предстоящие три года закупить по лизингу 20 полунизкопольных автобусов «НефАЗ» вместимостью не менее 80 пассажиров. Обслуживаться новая техника будет в специально построенном ремонтном боксе площадью почти 6 тыс. кв. м. Место для него выбрано у круговой развязки «Эрзинская». Кроме того, Вячеслав Ховалыг считает целесообразным установить плату за проезд в общественном транспорте в размере 23 руб.

По данным тувинского правительства, изменение маршрутной сети возможно только после одобрения проекта на публичных слушаниях.

Как писали Sibnovosti.ru, масштабные изменения в работе общественного транспорта проходят в этом году в Кемерове.

Фото: © правительство Республики Тува

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За капремонт жилых домов в Свирске заплатили жители других иркутских муниципалитетов

За капремонт жилых домов в Свирске заплатили жители других иркутских муниципалитетов

13 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Стал известен размер маткапитала в 2022 году

Стал известен размер маткапитала в 2022 году

13 Января 2022 г.
На первого ребенка он составит 524,5 тыс. рублей
Новости Красноярска: Майнинг в Иркутской области привел к росту числа пожаров

Майнинг в Иркутской области привел к росту числа пожаров

13 Января 2022 г.
Сеть не выдерживает нагрузки
Новости Красноярска: Вынесен приговор по делу о хищении из Бурятского управления инкассации

Вынесен приговор по делу о хищении из Бурятского управления инкассации

13 Января 2022 г.
Большую часть из похищенных 16,25 млн рублей удалось вернуть
Новости Красноярска: Жителям огороднического товарищества в Чите резко подняли плату за электроэнергию

Жителям огороднического товарищества в Чите резко подняли плату за электроэнергию

13 Января 2022 г.
Прокуратура приступила к проверке
Новости Красноярска: Состоялась инаугурация нового мэра Омска

Состоялась инаугурация нового мэра Омска

13 Января 2022 г.
Сергей Шелест избран главой города на пять лет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

10 Января 2022 г.
Протяжённость автомобильного перехода моста будет более 2 км
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru