Общественный транспорт тувинской столицы ждут масштабные изменения

В Кызыле будет проведена реформа работы городского общественного транспорта. Она начнется в середине 2022 года.

Содержание и детали реформы обсуждались на встрече с заинтересованными ведомствами и руководством муниципалитета, которую провел глава Республики Тува Вячеслав Ховалыг. Изменения коснутся маршрутной сети, тарифов за проезд и состояния автобусного парка, следует из сообщения официального портала региона по итогам встречи.

«Закольцевать маршруты, следующие с восточной и западной стороны города, тем самым сократив путь их следования и исключив их дублирование. При этом маршруты на ЛДО, в Сукпак, на Вавилинский затон, дачи «Серебрянка» и «Дар» не будут корректироваться. Кроме того, предлагается открыть новые, транзитные (экспресс) маршруты – Каа-Хем – Спутник – Южный по ул. Магистральная и Правый берег – Южный через ул. Бухтуева», - говорится в сообщении о предложении министерства дорожно-транспортного комплекса региона по оптимизации маршрутов.

Власти намерены также в предстоящие три года закупить по лизингу 20 полунизкопольных автобусов «НефАЗ» вместимостью не менее 80 пассажиров. Обслуживаться новая техника будет в специально построенном ремонтном боксе площадью почти 6 тыс. кв. м. Место для него выбрано у круговой развязки «Эрзинская». Кроме того, Вячеслав Ховалыг считает целесообразным установить плату за проезд в общественном транспорте в размере 23 руб.

По данным тувинского правительства, изменение маршрутной сети возможно только после одобрения проекта на публичных слушаниях.

Как писали Sibnovosti.ru, масштабные изменения в работе общественного транспорта проходят в этом году в Кемерове.

Фото: © правительство Республики Тува