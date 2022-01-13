За капремонт жилых домов в Свирске заплатили жители других иркутских муниципалитетов

В Иркутской области выявлены нарушения порядка финансирования капремонта многоквартирных домов. Они стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Дело расследуется по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием). Оно возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой региона. Ее материалы были переданы в главное управление МВД России по региону.

Речь в материалах уголовного дела идет о ремонте ремонт жилых домов в Свирске и Черемховском районе области, организованном региональным Фондом капремонта многоквартирных домов.

«Оплата ремонта указанных многоквартирных домов произведена в нарушение жилищного законодательства за счет денежных средств, собранных с жителей других муниципальных образований Иркутской области в сумме свыше 17 млн руб.», - указали на суть допущенных нарушений в надзорном ведомстве.

В 2022 году в ряде сибирских регионов заметно вырос взнос на капремонт. Так, в Омской области рост составил 70%, в Новосибирской – 25%.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области