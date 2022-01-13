Стал известен размер маткапитала в 2022 году

С 1 февраля 2022 года в России изменится размер материнского капитала. На первого ребенка он составит 524,5 тыс. руб.

О предстоящих изменениях рассказали в пресс-службе федерального министерства труда и социального развития РФ. По данным ТАСС, при рождении второго ребенка будут выплачивать 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка.

«Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля», - уточнили информагентству в ведомстве.

В настоящее время материнский капитал на первого ребенка составляет 483,8 тыс. руб. На второго - 639,4 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее президент России Владимир Путин предложил повысить пенсии на 8,6%, чтобы они были выше уровня инфляции.

Фото: © министерство труда и социальной защиты РФ