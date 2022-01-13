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Вынесен приговор по делу о хищении из Бурятского управления инкассации

Главная В России
Красноярск
10:57 13 Января 2022
новый год, приговор, суд, средства, управление
Автор: Sibnovosti.ru
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Пять человек признаны виновными в хищении средств из Бурятского республиканского управления инкассации. Процесс завершился в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ.

Резонансное преступление было совершено вскоре после встречи 2021 года. Его совершила группа из пяти человек, включая инкассатора. По данным прокуратуры Республики Бурятия, в ночь на 2 января прошлого года злоумышленники похитили из хранилища 16,25 млн руб., которые предназначались для выплаты пенсий.

Подозреваемых удалось задержать спустя несколько дней. Обвинение им было предъявлено по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере).

Как сообщили в республиканской прокуратуре, четверо фигурантов уголовного дела получили от трех до шести лет колонии общего режима. Пятый был приговорен к трем годам условно.

13 млн руб. было изъято у обвиняемых в ходе следствия. В дальнейшем в порядке гражданского судопроизводства будет рассмотрен иск о возмещении оставшейся суммы.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Бурятия

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