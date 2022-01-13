Жителям огороднического товарищества в Чите резко подняли плату за электроэнергию

Многие жители огороднического товарищества №3 «Объединение» в Чите оказались должны энергетикам десятки тысяч рублей. Этой ситуацией заинтересовались в прокуратуре Забайкальского края.

Товарищество расположено в поселке Антипиха. Это бывший военный городок на восточной окраине Читы. По данным надзорного ведомства, в конце прошлого года АО «Читаэнергосбыт» пересчитало тариф проживающим там потребителям за три года с сельского на городской. Прокуратура приняла решение провести проверку.

«В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов оценит действия и решения энергосбытовой компании по изменению тарифа», - говорится в ее сообщении.

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 января 2022 года у жильцов частных домов Красноярска должна появиться возможность подключить электроотопление по льготному тарифу.

Фото: АО «Читаэнергосбыт»