Состоялась инаугурация нового мэра Омска

Сергей Шелест официально вступил в должность мэра Омска. Инаугурация прошла 12 января.

Местом церемонии был избран концертный зал Омской филармонии. Сергей Шелест принес присягу перед депутатами горсовета.

«Мною представлена программа, состоящая из пяти основных принципов развития города Омска на ближайшие пять лет. Ключевой подход – это неукоснительное соблюдение прав, равенство и важность каждого жителя города Омска, ответственность за результат, честность и порядочность», - сказал новый мэр Омска после вступления в должность.

Как писали Sibnovosti.ru, 52-летний уроженец Казахстана Сергей Шелест был избран главой города на сессии горсовета 15 декабря. Тогда за его кандидатуру проголосовали 27 из 28 депутатов, находившихся в тот момент в зале. Ранее (с 2014 года) Сергей Шелест занимал пост руководителя «Омскводоканала».

Фото: © мэрия Омска