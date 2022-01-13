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КХЛ взяла «больничный»: чемпионат приостановлен на несколько дней

Главная В России
Красноярск
09:19 13 Января 2022
лига, сибирь, матч, хоккей, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла четыре игровых дня. Это решение вызвано стремительным ростом числа игроков и сотрудников клубов, заразившихся COVID-19.

«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно», - говорится в сообщении КХЛ.

Число заболевших в КХЛ достигло 171 человека. По словам ее президента Александра Морозова, некоторые из перенесенных матчей могут пройти во время зимней Олимпиады в Пекине.

12 января «Сибирь» провела очередной матч своего дальневосточного турне – во Владивостоке против местного «Адмирала». Хозяева оказались сильнее – 2:1, а единственную шайбу в составе новосибирцев провел Денис Голубев. Из-да приостановки чемпионата «Сибирь» пропустит матчи с тем же «Адмиралом» 21 января и хабаровским «Амуром» 19 января.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

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