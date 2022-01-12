Кемеровчане разобрали все транспортные карты

Транспортные карты стали предметом повышенного спроса в Кемерове. Муниципальные власти вынуждены были заказать их новую партию.

«Кемеровское «Управление единого заказчика транспортных услуг» договорилось с изготовителем об увеличении и ускорении поставок этих популярных платежных средств. Новая крупная партия транспортных карт для разных категорий пассажиров поступит в продажу уже в ближайшую субботу, 15 января», - говорится в сообщении официального сайта мэрии столицы Кузбасса.

Спрос вырос после того, как стало известно о повышении платы за проезд с 15 января. По данным кемеровских СМИ, с этого дня поездка в общественном транспорте при наличной оплате обойдется в 30 руб. По «безналу» же проезд заметно дешевле – 25 руб. Для пенсионеров цена билета составит 15 и 12 руб. соответственно.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году общественный транспорт Кемерова ждут масштабные перемены. Они касаются сети маршрутов, размера оплаты и используемого парка автобусов.

Фото: © мэрия Кемерова