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Кемеровчане разобрали все транспортные карты

Главная В России
Красноярск
14:37 12 Января 2022
карта, оплата, поездка, автобусы, цена
Автор: Sibnovosti.ru
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Транспортные карты стали предметом повышенного спроса в Кемерове. Муниципальные власти вынуждены были заказать их новую партию.

«Кемеровское «Управление единого заказчика транспортных услуг» договорилось с изготовителем об увеличении и ускорении поставок этих популярных платежных средств. Новая крупная партия транспортных карт для разных категорий пассажиров поступит в продажу уже в ближайшую субботу, 15 января», - говорится в сообщении официального сайта мэрии столицы Кузбасса.

Спрос вырос после того, как стало известно о повышении платы за проезд с 15 января. По данным кемеровских СМИ, с этого дня поездка в общественном транспорте при наличной оплате обойдется в 30 руб. По «безналу» же проезд заметно дешевле – 25 руб. Для пенсионеров цена билета составит 15 и 12 руб. соответственно.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году общественный транспорт Кемерова ждут масштабные перемены. Они касаются сети маршрутов, размера оплаты и используемого парка автобусов.

Фото: © мэрия Кемерова

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