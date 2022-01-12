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Имена Артем и София набрали популярность у томичей

Главная В России
Красноярск
13:51 12 Января 2022
имя, дети, регион, статистика, лидеры
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области меняется мода на имена, которые родители дают новорожденным. Многолетние лидеры уступили первенство.

По данным администрации Томской области, самым популярным именем для мальчиков в 2021 году стал Артем. Для девочек – София. До этого в течение 20-летия лидерство принадлежало именам Александр и Анастасия.

Топ-3 имен для новорожденных по итогам прошедшего года в Томской области выглядит следующим образом: у мальчиков – Артем, Александр и Михаил; у девочек – София, Алиса и Анна.

Согласно сообщению официального интернет-портала Томской области, в 2021 году в регионе выдали 9 504 акта о рождении детей. В одной семье Молчановского района родился 14-й ребенок.

Фото: © администрация Томской области

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