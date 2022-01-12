Два человека погибли в Бурятии после употребления неизвестной жидкости

В России произошел очередной случай отравления спиртосодержащей жидкостью со смертельным исходом. На этот раз – в бурятском поселке Тапхар.

Шесть жителей поселка в Иволгинском районе Республики Бурятия были доставлены 10 января в Республиканскую клиническую больницу с сильным отравлением. Двоих из них спасти не удалось.

Как выяснилось, всего восемь человек употребили неизвестную жидкость в ходе застолья. Два человека отказались от госпитализации. В следственном управлении СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение полной картины преступления и установление источника получения пострадавшими опасной спиртосодержащей жидкости», - рассказали в следственном управлении.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года при схожих обстоятельствах погибли трое рабочих оборонного предприятия в поселке Атамановка Забайкальского края.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Бурятия