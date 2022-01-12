Презентация романа Анатолия Агеенко «Русская молитва и поверженные иллюзии» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа в рамках проекта, посвященного 200-летию Омской области, проходит презентация романа Анатолия Агеенко «Русская молитва и поверженные иллюзии».
Участники:
Анатолий Агеенко, член Союза российских писателей, член-корреспондент Международной академии жизнедеятельности и безопасности человека, член Русского географического общества, экс-руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омскстат);
Виктор Вайнерман, директор Омского государственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского, заслуженный работник культуры РФ, профессор Российской академии естествознания, член Союза российских писателей.