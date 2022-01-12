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Презентация романа Анатолия Агеенко «Русская молитва и поверженные иллюзии» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
12:59 12 Января 2022
россия, книга, пресс-конференция, автор, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа в рамках проекта, посвященного 200-летию Омской области, проходит презентация романа Анатолия Агеенко «Русская молитва и поверженные иллюзии».

Участники:

Анатолий Агеенко, член Союза российских писателей, член-корреспондент Международной академии жизнедеятельности и безопасности человека, член Русского географического общества, экс-руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омскстат);

Виктор Вайнерман, директор Омского государственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского, заслуженный работник культуры РФ, профессор Российской академии естествознания, член Союза российских писателей.

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