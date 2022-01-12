Руководители Улан-Удэ и Новосибирска хотят изменить закон об обращении с животными

Руководители Новосибирска и Улан-Удэ считают целесообразным внести поправки в федеральный закон, регулирующий обращение с безнадзорными животными. Это следует из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска по итогам встречи руководства города с прибывшей делегацией столицы Республики Бурятия.

«Мы создали межрегиональную рабочую группу, чтобы рассмотреть эту проблему с разных сторон. Считаем, что необходимо, объединившись с другими регионами, выработать единую концепцию и выступить с предложением о внесении поправок в действующее законодательство. Закон в нынешнем виде не позволяет нам эффективно бороться с этой проблемой», – привел пресс-центр цитату спикера горсовета Улан-Удэ Чимита Бальжинимаева.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился с необходимостью корректировки закона. Он предложил вынести этот вопрос на обсуждение в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. На какие именно изменения в законе рассчитывают участники встречи, в сообщении не уточняется.

Как писали Sibnovosti.ru, проблема отлова и содержания бродячих собак является актуальной для Улан-Удэ. В городе животные неоднократно нападали на людей. В сентябре прошлого года в каждом районе Улан-Удэ возобновили работу штабы по отлову безнадзорных животных.

1 января 2020 года вступили в силу все положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Документ запрещает умерщвлять бездомных животных, требуя, чтобы их отлавливали и помещали в специальные пункты содержания.

Фото: © мэрия Улан-Удэ