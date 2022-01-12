12 января
Новости России
погода -11 °C
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Руководители Улан-Удэ и Новосибирска хотят изменить закон об обращении с животными

Главная В России
Красноярск
12:33 12 Января 2022
мэр, животные, закон, изменения, встреча
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Руководители Новосибирска и Улан-Удэ считают целесообразным внести поправки в федеральный закон, регулирующий обращение с безнадзорными животными. Это следует из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска по итогам встречи руководства города с прибывшей делегацией столицы Республики Бурятия.

«Мы создали межрегиональную рабочую группу, чтобы рассмотреть эту проблему с разных сторон. Считаем, что необходимо, объединившись с другими регионами, выработать единую концепцию и выступить с предложением о внесении поправок в действующее законодательство. Закон в нынешнем виде не позволяет нам эффективно бороться с этой проблемой», – привел пресс-центр цитату спикера горсовета Улан-Удэ Чимита Бальжинимаева.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился с необходимостью корректировки закона. Он предложил вынести этот вопрос на обсуждение в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. На какие именно изменения в законе рассчитывают участники встречи, в сообщении не уточняется.

Как писали Sibnovosti.ru, проблема отлова и содержания бродячих собак является актуальной для Улан-Удэ. В городе животные неоднократно нападали на людей. В сентябре прошлого года в каждом районе Улан-Удэ возобновили работу штабы по отлову безнадзорных животных.

1 января 2020 года вступили в силу все положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Документ запрещает умерщвлять бездомных животных, требуя, чтобы их отлавливали и помещали в специальные пункты содержания.

Фото: © мэрия Улан-Удэ

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Презентация романа Анатолия Агеенко «Русская молитва и поверженные иллюзии» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Презентация романа Анатолия Агеенко «Русская молитва и поверженные иллюзии» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12 Января 2022 г.
Презентация проходит в рамках проекта к 200-летию Омской области
Новости Красноярска: В Иркутске расследуют дело о незаконном строительстве в приаэродромной зоне

В Иркутске расследуют дело о незаконном строительстве в приаэродромной зоне

12 Января 2022 г.
Дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры
Новости Красноярска: Трех забайкальцев подозревают в бандитизме

Трех забайкальцев подозревают в бандитизме

12 Января 2022 г.
Созданная в Краснокаменске группировка действовала в 2001-2007 годы
Новости Красноярска: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

12 Января 2022 г.
Он скончался в Доминиканской республике
Новости Красноярска: Взнос за капремонт в Новосибирской области вырос на четверть

Взнос за капремонт в Новосибирской области вырос на четверть

12 Января 2022 г.
В 2022 году он составит около 10 рублей за квадратный метр
Новости Красноярска: Водитель Lexus устроил жителям Кызыла новогодний «блэкаут»

Водитель Lexus устроил жителям Кызыла новогодний «блэкаут»

11 Января 2022 г.
Автомобиль протаранил опору линии электропередачи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Кузбасскому «лихачу» заменили условный срок на реальный

Кузбасскому «лихачу» заменили условный срок на реальный

10 Января 2022 г.
Жертвой ДТП в Новокузнецке в 2020 году стала его спутница
Новости Красноярска: В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

10 Января 2022 г.
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Новости Красноярска: В офисном здании на Калинина произошло возгорание

В офисном здании на Калинина произошло возгорание

10 Января 2022 г.
На месте работают 4 единицы техники и 15 человек личного состава
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru