В Иркутске расследуют дело о незаконном строительстве в приаэродромной зоне

В Иркутске возбуждено уголовное дело о незаконном строительстве жилья в приаэродромной зоне. Оно расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

«Установлен факт покушения на приобретение путем обмана права собственности на земельный участок, расположенный на территории бывшего военного городка», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой. По данным надзорного ведомства, в 2019 году по мировому соглашению застройщик получил право аренды земельного участка, расположенного на территории бывшего военного городка. Затем компания получила разрешение на строительство многоквартирных домов и приступило к работе.

«Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что на строительство в указанных границах установлен запрет», - отметили в прокуратуре.

Как уточнил ТАСС, один построенный на этой территории дом пока не введен в эксплуатацию.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области