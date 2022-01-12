12 января
Новости России
погода -11 °C
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутске расследуют дело о незаконном строительстве в приаэродромной зоне

Главная В России
Красноярск
11:40 12 Января 2022
скр, дом, строительство, уголовное, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутске возбуждено уголовное дело о незаконном строительстве жилья в приаэродромной зоне. Оно расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

«Установлен факт покушения на приобретение путем обмана права собственности на земельный участок, расположенный на территории бывшего военного городка», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой. По данным надзорного ведомства, в 2019 году по мировому соглашению застройщик получил право аренды земельного участка, расположенного на территории бывшего военного городка. Затем компания получила разрешение на строительство многоквартирных домов и приступило к работе.

«Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что на строительство в указанных границах установлен запрет», - отметили в прокуратуре.

Как уточнил ТАСС, один построенный на этой территории дом пока не введен в эксплуатацию.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Презентация романа Анатолия Агеенко «Русская молитва и поверженные иллюзии» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Презентация романа Анатолия Агеенко «Русская молитва и поверженные иллюзии» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12 Января 2022 г.
Презентация проходит в рамках проекта к 200-летию Омской области
Новости Красноярска: Руководители Улан-Удэ и Новосибирска хотят изменить закон об обращении с животными

Руководители Улан-Удэ и Новосибирска хотят изменить закон об обращении с животными

12 Января 2022 г.
Делегация столицы Республики Бурятия прибыла в крупнейший город Сибири
Новости Красноярска: Трех забайкальцев подозревают в бандитизме

Трех забайкальцев подозревают в бандитизме

12 Января 2022 г.
Созданная в Краснокаменске группировка действовала в 2001-2007 годы
Новости Красноярска: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

12 Января 2022 г.
Он скончался в Доминиканской республике
Новости Красноярска: Взнос за капремонт в Новосибирской области вырос на четверть

Взнос за капремонт в Новосибирской области вырос на четверть

12 Января 2022 г.
В 2022 году он составит около 10 рублей за квадратный метр
Новости Красноярска: Водитель Lexus устроил жителям Кызыла новогодний «блэкаут»

Водитель Lexus устроил жителям Кызыла новогодний «блэкаут»

11 Января 2022 г.
Автомобиль протаранил опору линии электропередачи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В офисном здании на Калинина произошло возгорание

В офисном здании на Калинина произошло возгорание

10 Января 2022 г.
На месте работают 4 единицы техники и 15 человек личного состава
Новости Красноярска: В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

10 Января 2022 г.
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru