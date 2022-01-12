Трех забайкальцев подозревают в бандитизме

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей. Один из них подозревается в создании и руководстве бандой (ч. 1 ст. 209 УК РФ), двое других – в участии в ней.

По данным следственного управления СКР по региону, банда была создана в Краснокаменске. Она действовала в Забайкалье в 2001-2007 годы.

«Участниками банды было совершено не менее 12 преступлений, в том числе убийства пяти человек и семь разбойных нападений, в ходе которых фигуранты похищали автомобили, крупный рогатый скот, деньги, орудие, другие ценные вещи и предметы», - рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, в состав банды входило не менее шести человек. Трое к настоящему времени скончались или были убиты.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2018 года Забайкальский краевой суд вынес приговоры пятерым участникам преступной группировки «Осинцевские», которые обвинялись в бандитизме, убийствах, грабежах, вымогательствах, разбое и других преступлениях. Они получили от 12 до 24 лет лишения свободы.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю