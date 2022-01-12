12 января
Новости России
погода -8 °C
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Трех забайкальцев подозревают в бандитизме

Главная В России
Красноярск
10:26 12 Января 2022
уголовное, убийство, нападение, скр, дело
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей. Один из них подозревается в создании и руководстве бандой (ч. 1 ст. 209 УК РФ), двое других – в участии в ней.  

По данным следственного управления СКР по региону, банда была создана в Краснокаменске. Она действовала в Забайкалье в 2001-2007 годы.

«Участниками банды было совершено не менее 12 преступлений, в том числе убийства пяти человек и семь разбойных нападений, в ходе которых фигуранты похищали автомобили, крупный рогатый скот, деньги, орудие, другие ценные вещи и предметы», - рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, в состав банды входило не менее шести человек. Трое к настоящему времени скончались или были убиты.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2018 года Забайкальский краевой суд вынес приговоры пятерым участникам преступной группировки «Осинцевские», которые обвинялись в бандитизме, убийствах, грабежах, вымогательствах, разбое и других преступлениях. Они получили от 12 до 24 лет лишения свободы.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иркутске расследуют дело о незаконном строительстве в приаэродромной зоне

В Иркутске расследуют дело о незаконном строительстве в приаэродромной зоне

12 Января 2022 г.
Дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры
Новости Красноярска: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

12 Января 2022 г.
Он скончался в Доминиканской республике
Новости Красноярска: Взнос за капремонт в Новосибирской области вырос на четверть

Взнос за капремонт в Новосибирской области вырос на четверть

12 Января 2022 г.
В 2022 году он составит около 10 рублей за квадратный метр
Новости Красноярска: Водитель Lexus устроил жителям Кызыла новогодний «блэкаут»

Водитель Lexus устроил жителям Кызыла новогодний «блэкаут»

11 Января 2022 г.
Автомобиль протаранил опору линии электропередачи
Новости Красноярска: Одному из экс-руководителей «Упрдор «Забайкалье» насчитали 166 млн рублей взяток

Одному из экс-руководителей «Упрдор «Забайкалье» насчитали 166 млн рублей взяток

11 Января 2022 г.
Передано в суд уголовное дело Ивана Лисичникова
Новости Красноярска: Три человека погибли на пожаре в новосибирском поселке

Три человека погибли на пожаре в новосибирском поселке

11 Января 2022 г.
В их числе двое детей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru