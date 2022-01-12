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Умер телеведущий Михаил Зеленский

Главная В России
Красноярск
10:00 12 Января 2022
россия, телевидение, смерть, культура, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
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Скончался известный российский телеведущий Михаил Зеленский. Он находился на отдыхе в Доминиканской республике.

О смерти коллеги сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия – Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память… на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский…», - оставил он запись на своей странице в соцсети Facebook.

Причина смерти пока не называется. По данным сайта «Вести.ру», Михаил Зеленский долго работал на телеканале «Россия 1». Он вел программы «Вести-Москва» и «Прямой эфир». В последние годы телеведущий работал на телеканале «Культура».

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году на 63-м году жизни умер известный хоккейный комментатор Сергей Гимаев.

Фото: © «Вести.ру»

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