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Взнос за капремонт в Новосибирской области вырос на четверть

Главная В России
Красноярск
09:33 12 Января 2022
капремонт, жилье, рост, оплата, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2022 году взнос за капремонт для жителей многоквартирных домов в Новосибирской области составит около 10 руб. за 1 кв. м жилья. Это примерно на 2 руб. больше, чем в 2021 году.

Об изменении размера взноса говорится в постановлении регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Пункт первый абзац четвертый изложить в следующей редакции: «На 2022 год - в размере 10,07 руб.», - процитировал постановление ТАСС.

Как пояснили информагентству в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, причиной стал значительный рост цен на материалы, использующиеся при капремонте. По данным ведомства, в этом году предполагается капитально отремонтировать в общей сложности 1,4 тыс домов.

Как писали Sibnovosti.ru, в Омской области в 2022 году размер взноса за капремонт вырос на 70% к уровню 2021-го. Теперь он составляет 11,43 руб. за 1 кв. м.

Фото: © правительство Омской области

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