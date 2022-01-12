Взнос за капремонт в Новосибирской области вырос на четверть

В 2022 году взнос за капремонт для жителей многоквартирных домов в Новосибирской области составит около 10 руб. за 1 кв. м жилья. Это примерно на 2 руб. больше, чем в 2021 году.

Об изменении размера взноса говорится в постановлении регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Пункт первый абзац четвертый изложить в следующей редакции: «На 2022 год - в размере 10,07 руб.», - процитировал постановление ТАСС.

Как пояснили информагентству в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, причиной стал значительный рост цен на материалы, использующиеся при капремонте. По данным ведомства, в этом году предполагается капитально отремонтировать в общей сложности 1,4 тыс домов.

Как писали Sibnovosti.ru, в Омской области в 2022 году размер взноса за капремонт вырос на 70% к уровню 2021-го. Теперь он составляет 11,43 руб. за 1 кв. м.

Фото: © правительство Омской области