11 января
Новости России
погода -11 °C
75.13
 
€ 85.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Водитель Lexus устроил жителям Кызыла новогодний «блэкаут»

Главная В России
Красноярск
14:52 11 Января 2022
электроэнергия, водитель, мвд, дома, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Тува найден и наказан водитель, в новогоднюю ночь лишивший света жителей многих домов в Кызыле. Им оказался 44-летний житель поселка городского типа Каа-Хем.

Водитель стал виновником ДТП, произошедшего на ул. Магистральной. В ночь на 1 января его Lexus LX 450d снес опору линии электропередачи. С места происшествия водитель скрылся.   

«При проверке по базе ГИБДД установлено, что задержанный не имеет права управления транспортными средствами, водительское удостоверение ему не выдавалось», - отметили в МВД по Республике Тува.

По данным ведомства, мировой судья признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого). Водитель получил административный арест сроком на трое суток.

Фото: © МВД по Республике Тува

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Одному из экс-руководителей «Упрдор «Забайкалье» насчитали 166 млн рублей взяток

Одному из экс-руководителей «Упрдор «Забайкалье» насчитали 166 млн рублей взяток

11 Января 2022 г.
Передано в суд уголовное дело Ивана Лисичникова
Новости Красноярска: Три человека погибли на пожаре в новосибирском поселке

Три человека погибли на пожаре в новосибирском поселке

11 Января 2022 г.
В их числе двое детей
Новости Красноярска: Томская Спичфабрика получит газ

Томская Спичфабрика получит газ

11 Января 2022 г.
Проект предусматривает строительство 2,6 км сетей высокого давления
Новости Красноярска: Уголовное дело экс-начальника полиции Омска передают в суд

Уголовное дело экс-начальника полиции Омска передают в суд

11 Января 2022 г.
Евгений Быков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере
Новости Красноярска: Омичи обсудят благоустройство части набережной Иртыша

Омичи обсудят благоустройство части набережной Иртыша

11 Января 2022 г.
Проектная сессия запланирована на 20 января
Новости Красноярска: Природный газ возвращается в северные районы Омской области

Природный газ возвращается в северные районы Омской области

11 Января 2022 г.
Ремонт скважины на Тевризском месторождении завершен
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: В офисном здании на Калинина произошло возгорание

В офисном здании на Калинина произошло возгорание

10 Января 2022 г.
На месте работают 4 единицы техники и 15 человек личного состава
Новости Красноярска: Александр Усс поручил тщательно разобраться в смерти пациента в лесосибирской больнице

Александр Усс поручил тщательно разобраться в смерти пациента в лесосибирской больнице

10 Января 2022 г.
Прокуратурой и министерством здравоохранения начаты проверки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru