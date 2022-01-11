Водитель Lexus устроил жителям Кызыла новогодний «блэкаут»

В Республике Тува найден и наказан водитель, в новогоднюю ночь лишивший света жителей многих домов в Кызыле. Им оказался 44-летний житель поселка городского типа Каа-Хем.

Водитель стал виновником ДТП, произошедшего на ул. Магистральной. В ночь на 1 января его Lexus LX 450d снес опору линии электропередачи. С места происшествия водитель скрылся.

«При проверке по базе ГИБДД установлено, что задержанный не имеет права управления транспортными средствами, водительское удостоверение ему не выдавалось», - отметили в МВД по Республике Тува.

По данным ведомства, мировой судья признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого). Водитель получил административный арест сроком на трое суток.

Фото: © МВД по Республике Тува