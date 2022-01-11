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Одному из экс-руководителей «Упрдор «Забайкалье» насчитали 166 млн рублей взяток

Главная В России
Красноярск
14:17 11 Января 2022
недвижимость, скр, дороги, взятка, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае направлено в суд уголовное дело бывшего заместителя начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» Ивана Лисичникова. По версии следствия, он получил взятки на сумму более 166 млн руб.

Уголовное дело расследовалось по ч. 6 ст. 290 (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере), и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества в особо крупном размере). В его материалах говорится о событиях 2011-2018 годов.

«Лисичников пользовался должностным положением для систематического получения взяток от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения», - говорится в пресс-релизе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, фигурант дела получал взятки, помимо прочего, в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимости в Сочи. Она была оформлена на близких родственников обвиняемого. Иван Лисичников, как считает следствие, заставил передать ему треть уставной доли в одной из дорожно-строительных компаний. Указывается также, что на взятки в объеме 29 млн руб. фигурант уголовного дела купил магазин в Центральном районе Читы.

В ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество на сумму свыше 60 млн руб. Бывший заместитель начальника ФКУ Упрдор «Забайкалье» был задержан в октябре 2020 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре 2021 года в Забайкальском крае был задержан один из руководителей регионального управления государственного автодорожного надзора. Он подозревается в получении взятки от двух руководителей торговых организаций Читы за проезд грузового транспорта без проведения весового контроля.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю

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