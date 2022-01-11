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Три человека погибли на пожаре в новосибирском поселке

Главная В России
Красноярск
13:42 11 Января 2022
пожар, мчс, погибшие, дети, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Трагедией завершился пожар в новосибирском поселке Станционно-Ояшинский. Его жертвами стали три человека, включая двух детей.

Поселок расположен на территории Мошковского района Новосибирской области. В результате пожара сгорел дом на пять хозяев на ул. Шоссейной.   

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир и кровля. Произошло частичное обрушение крыши. Предварительно площадь возгорания составила 120 кв. м», - сообщили в главном управлении МЧС по региону.

По данным спасателей, 10 человек самостоятельно покинули горящий дом. По словам одного из них, в здании оставалась бабушка с двумя внуками. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что женщина и двое детей погибли, их тела обнаружили при тушении пожара.

По данным мэрии Новосибирска, в прошлом году в городе произошло 2,87 пожаров - на 172 меньше, чем в 2020-м. Но жертв оказалось больше – 58. 73% пожаров, согласно данным пресс-центра мэрии, произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Фото: © главное управление МЧС по Новосибирской области

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