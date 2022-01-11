Томская Спичфабрика получит газ

Госэкспертиза согласовала газификацию микрорайона Спичфабрика в Томске. О предстоящих в связи с этим работах сообщила мэрия со ссылкой на муниципальный департамент капстроительства.

Проект предусматривает строительство 2,6 км сетей высокого давления, свыше 17 км - низкого давления, а также трех газораспределительных пунктов шкафного типа. Его стоимость составляет 258 млн руб. (в ценах третьего квартала 2021 года).

По данным мэрии, работы предполагается произвести в три этапа. Первый включает, прежде всего, прокладку газопровода высокого давления на ул. Междугородной.

Спичфабрика – микрорайон, возникший вокруг предприятия, которое было закрыто более 10 лет назад. Значительную его часть занимает одноэтажная застройка с приусадебными участками. Административно Спичфабрика относится к Октябрьскому району Томска.

10 января в томском Академгородке завершилось переподключение объектов на центральное холодное водоснабжение.

Фото: © администрация Томской области