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Уголовное дело экс-начальника полиции Омска передают в суд

Главная В России
Красноярск
12:32 11 Января 2022
скр, взятка, полиция, мвд, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске завершено расследование уголовного дела бывшего начальника управления МВД России по Омску Евгения Быкова и его подчиненного, руководителя отдела по исполнению административного законодательства Михаила Лебедева. Первый из них обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), второй - по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве).

О завершении расследования сообщили в следственном управлении СКР по Омской области. Фигуранты уголовного дела были задержаны сотрудниками ФСБ в апреле прошлого года.  

По данным следствия, Евгений Быков за два года получил от владельца сети «массажных» салонов 6,45 млн руб. «за общее покровительство и попустительство противозаконной деятельности предпринимателя и за непривлечение его к административной ответственности». Еще 480 тыс. руб. – от предпринимателя, который продавал немаркированный алкоголь и табачную продукцию. Посредником в этих случаях, как указывается в материалах дела, выступал Михаил Лебедев. «Коммерсантъ-Сибирь» уточняет, что в упомянутых салонах в реальности оказывались интимные услуги.  

В дальнейшем, отмечается в пресс-релизе следственного управления, Михаил Лебедев заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы  уголовного дела в отношении него выделили в отдельное производство. В ведомстве также сообщили, что Евгений Быков вину признал частично, а его подельник – полностью. Из МВД их уволили (Евгений Быков возглавлял полицию областного центра с 2019 года).

Материалы уголовного дела Евгения Быкова в скором времени планируется передать в суд.

Фото: © следственное управление СКР по Омской области

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