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Омичи обсудят благоустройство части набережной Иртыша

Главная В России
Красноярск
12:07 11 Января 2022
обсуждение, территория, река, благоустройство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске пройдет общественное обсуждение проекта благоустройства части набережной Иртыша. Его проводит «Центр компетенций по вопросам городской среды».

Приглашение принять участие в обсуждении опубликовано на официальном портале мэрии. Речь идет о территории, которая включает набережную городка Нефтяников и Советский пляж.

Обсуждение включает отдельные встречи с горожанами и представителями бизнеса. Завершатся же мероприятия проектной сессией «Какими будут события на набережной от академии «Авангард» до микрорайона по ул. Пригородная?». Она запланирована на 20 января.

«Предполагается, что по итогам проектной сессии будет сформировано инвестиционное предложение, будет подготовлен дизайн-проект рассматриваемого участка территории, будет составлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации северной части набережной реки Иртыш», - пояснили в городской администрации.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2021 года бюджетное учреждение Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обратилось в арбитражный суд региона с иском к ООО СК «Лидер». В омской мэрии указали на неоднократный срыв подрядчиком сроков устранения дефектов на набережной Оми после благоустройства.

Фото: © мэрия Омска

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