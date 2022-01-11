Природный газ возвращается в северные районы Омской области

Сегодня, 11 января, возобновляется подача природного газа в три северных района Омской области. Это стало возможным после завершения капремонта шестой скважины Тевризского газоконденсатного месторождения.

Ситуацию с газоснабжением обсудили в правительстве региона на аппаратном совещании под руководством губернатора Александра Буркова. По данным портала правительства, ремонтные работы на скважине были завершены 31 декабря прошлого года, пусконаладочные – в январе нынешнего. Подтвержденный объем добычи – около 50 тыс. куб. м газа в сутки.

«До введения вынужденных ограничений максимальный объем потребления природного газа в трех северных районах - Знаменском, Тевризском и Тарском … составлял порядка 32-35 тыс. кубометров в сутки. После капитального ремонта и ввода 6-й скважины созданы условия для возобновления подачи газа всем потребителям без исключения», - говорится в сообщении омского правительства по итогам совещания.

На этой неделе должен быть готов график подключения всех объектов.

Как писали Sibnovosti.ru, проблемы со снабжением газа трех районов обострились в октябре 2020 года. Причиной стало снижение давления на Тевризском газоконденсатном месторождении. Тогда администрация Тевризского района сообщала о том, что ремонтные работы на скважине №6 не дали результата, а возможностей скважин №5 и №110 достаточно только для приготовления пищи.

Фото: © правительство Омской области