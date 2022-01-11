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Оренбургские тротуары покрылись льдом из-за резкого похолодания

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Красноярск
10:42 11 Января 2022
совещание, температура, дороги, коммунальные, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Резкое изменение температуры воздуха в Оренбурге привело к тому, что городские тротуары превратились в один сплошной каток. Муниципальные власти вынуждены бросить все силы коммунальных служб на борьбу с гололедом.

После плюсовых температур в Оренбурге наступило похолодание. Возникшую в связи с этим проблему руководство города обсудило на аппаратном совещании, которое состоялось 10 января в мэрии.

«На дорогах ситуация относительно нормальная, чего не скажешь о тротуарах. Коммунальным предприятиям необходимо бросить все силы на устранение льда… Запасов песка и песко-соляной смеси для обработки тротуаров и пешеходных зон в резерве достаточно», - процитировал официальный портал Оренбурга и. о. главы города Сергея Салмина.

Борьбой с наледью занимаются сотрудники коммунальных предприятий «БиОз» и «Комсервис». Работа идет круглые сутки.

Фото: © мэрия Оренбурга

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