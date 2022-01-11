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Иркутская полиция сообщила о задержании подозреваемых в хищении майнингового оборудования

Главная В России
Красноярск
09:45 11 Января 2022
оборудование, мвд, мошенничество, задержание, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Тюмени задержаны два человека, которые являются подозреваемыми по уголовному делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) с майнинговым оборудованием в Иркутской области. Их уже доставили в Иркутск и поместили под стражу.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в середине декабря прошлого года в иркутскую полицию обратилось около полутора десятков человек. По их словам, в офисе на ул. Байкальской они пытались приобрести оборудование или заключили договор об аренде помещений для «майнинговой фермы».

«Представители «фирмы» взяли деньги, однако в последующем оборудование заявителям никто не поставил, а офис оказался пуст. В нескольких случаях потерпевшие предоставили свое оборудования для размещения в «майнинговую гостиницу», которое пропало», - рассказали в главном управлении МВД России по Иркутской области.

Задержанные в Тюмени, а затем арестованные молодые люди оказались жителями города Миасса. Ведомство выложило видео, на котором они дают признательные показания. Один из фигурантов уголовного дела говорит о том, что они похитили сбережения примерно 40 человек. В иркутском областном главке полиции добавили, что часть похищенного оборудования обнаружена в Челябинске.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске в последнее время значительно выросло энергопотребление. В ноябре 2021 года – на 40% к уровню ноября 2020-го. Энергетики связывают эту тенденцию с ростом объема майнинговой деятельности в городе.

Фото: © МВД России по Иркутской области

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