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Возбуждено уголовное дело после смерти девочки в больнице в Иркутской области

Главная В России
Красноярск
09:16 11 Января 2022
операция, больница, ребенок, погиб, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице. Оно расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Дело было возбуждено по итогам доследственной проверки, проведенной после того, как 14-летняя девочка скончалась в ОГБУЗ «Детская городская больница» города Братска. Находившегося без сознания ребенка скорая помощь доставила в больницу 4 декабря. По словам матери, у ребенка была острая головная боль, сопровождавшаяся судорогами.

«На следующий день ребенку была проведена операция. До 19 декабря девочка находилась в коме, утром указанного дня ее состояние ухудшилось. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, она скончалась», - рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении СКР по Иркутской области.

Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, после госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска, которые консультировали врачей в больнице Братска, «однако случай в медицине редкий». В настоящее время ведомство проводит свою служебную проверку.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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