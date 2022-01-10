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Кузбасскому «лихачу» заменили условный срок на реальный

Главная В России
Красноярск
15:59 10 Января 2022
автомобиль, приговор, дтп, суд, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кузбассе ужесточили наказание новокузнецкому водителю, ставшему виновником резонансного ДТП со смертельным исходом. Соответствующее решение вынес Кемеровский областной суд.

ДТП, как рассказали в главном управлении МВД России по Кемеровской области, произошло на ул. Ермакова в Новокузнецке в июле 2020 года. Водитель разогнал Toyota Mark II до скорости не менее 123 км/ч. В результате автомобиль врезался в опору освещения и три припаркованных автомобиля. В аварии погибла 22-летняя пассажирка.

Ранее Центральный районный суд Новокузнецка признал «лихача» виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) и приговорил его к двум с половиной голам лишения свободы условно.

«Однако данный приговор не удовлетворил представителей потерпевшей стороны, которые подали апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции», - сообщили о дальнейшем развитии событий в областном главке полиции.

Кемеровский облсуд назначил обвиняемому два с половиной года реального лишения свободы в колонии-поселении. 

Фото: © главное управление МВД России по Кемеровской области

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